Viru maraton lükkub sulailma tõttu 18. jaanuarilt 1. märtsile

"Tänase päeva seisuga on põldude peal vähem lund, metsa vahel veidi rohkem. Lumekiht on keskmiselt umbes 2 sentimeetri paksune, mõnel pool isegi vähem. Palju on mutimullahunnikuid, kogu pinnas meenutab kuumaastikku. Kui mõni üksik sõitja saab mõne ringi teha, siis suuremat rahvahulka kolmel ringil ei saa sõitma lasta ning kohe on oodata ka sulailma, mis muudab olukorra veelgi keerulisemaks. Rada on pehme," kommenteeris Viru Maratoni rajameister Mart Suursu olukorda.