Ella Viki sulest ilmus raamat "Minu linnuke"

Ella Vikk avastas endas kirjutajageeni üsna hiljuti. 2021. aastal avaldas ta raamatu "Porkuni ajapeegel", mille fookus on Porkuni mõisa hoonetel läbi kolme maareformi. Kaks aastat hiljem ilmus temalt "Eestimaa veetorn – Pandivere kõrgustik", kus autor rõhutab, et kõrgustikult saab alguse 11 jõge.

Esimene raamat on praeguseks juba läbi müüdud, teisest on veel üksikuid eksemplare alles. Tõsi, mõlema raamatu tiraaž oli vaid 300 eksemplari, kuid see pole kaasajal sugugi üllatav hulk. Raamatud andis välja kirjastus Joon OÜ.