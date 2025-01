Ebaveres on kelgumäel ja suusarajal nüüd veelgi kauem valge

Viimased kaks aastat on valgustus suusaradadel põlenud esmaspäevast laupäevani. Alates 7. jaanuarist on seni, kuni lumeolud võimaldavad, kelgumägi ja kolmekilomeetrine suusarada valgustatud igal päeval õhtuti kella 17–20. Radade valgustust ei kasutata, kui ilmaolud on ebasoodsad, näiteks sajab vihma. Sel juhul muudatustest teavitatakse.