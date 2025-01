Parim maskott selgitatakse välja rahvahääletuse ja komisjoni hinnangute kokkuvõttena. Aega ettepanekuid teha on 28. veebruarini. Võitjale lubatakse auhinnaks 300 eurot.

Varasemalt on Tapa vallas maskotina kasutatud Kalevi mesikäppa, Ellen Niidu Krõlli ja Tapa gümnaasiumi Tapsi. "Need on olnud lihtsalt mingisugused kostüümid. Üritusi korraldades tekkis vajadus ägeda tegelase järele, kellel oleks otsene seos vallaga," rääkis Tamsalu kultuurimaja kunstiline juht Kerli Relli.