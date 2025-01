Palju õnne! Virumaa Teataja kolleegipreemia pälvis Olga Anton

Kolleegipreemia saaja selgub salajase hääletuse tulemusel. Seekord pälvis enim hääli just Olga, kelle kohta kolleegid kirjutasid, et tegemist on abivalmis ja toreda kolleegiga, kes hoolitseb selle eest, et ka teistel hea oleks. Olga puhul hinnatakse oskust suhelda kõikide inimestega vabalt ja avatult, ta on meeldiv ja tagasihoidlik ning kiire õppija.