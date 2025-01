Ilutulestikku lastes tuleb olla ettevaatlik ja naabritega arvestada

Varem oli Eesti kohalikel omavalitsustel, eriti linnadel, komme rõõmustada aastavahetusel elanikke uhke tulevärgiga. See andis algavale aastale lustaka hoo ja positiivsuse. Viimasel kolmel aastal on see tava hakanud taanduma, mis omakorda innustab üksikisikuid ilutulestiku traditsiooni jätkama. Selle tõttu on tulevärk muutumas kaootiliseks paugutamiseks.