Inimese metapneumoviiruse levikut ja olukorda uuritakse ning jälgitakse igal nädalal ülemiste hingamisteede ägedate respiratoorsete nakkuste valimipõhise uuringu kaudu. Uueks viiruseks seda pidada ei saa, sest esimesed juhud tuvastati ametlikult juba 2001. aastal. Seroloogilised uuringud on näidanud, et praktiliselt kõik lapsed on sellega kokku puutunud, mis viitab omakorda asjaolule, et viirus on tegelikult inimpopulatsioonis ringelnud juba pikka aega enne selle ametlikku avastamist.