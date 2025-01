Kas Eesti suurim süda võiks sündida Rakveres?

Suurima südame loomises saab osaleda 9. veebruaril kell 12.30 Rakvere Vallimäel. Sinna kogunetakse, et moodustada ühiselt suur südame kuju ning jäädvustada see drooniga pildile.

Positiivse algatuse mõte on tuua inimesed kokku ajal, mil meil on palju väljakutseid ja katsumusi – äratada hoolivust, jõuda peast südamesse ja väärtustada kodukandi rahvast. Liituma on oodatud igas vanuses inimesed koos perega, aga ka organisatsioonid ja kollektiivid.