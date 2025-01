Uus laine: nutitelefon koolis on jälle päevakajaline teema

Alla on kirjutanud väärikas rühm inimesi, nende seas Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht, Tallinna Lastehaigla vaimse tervise keskuse juhataja, Tartu ülikooli professorid ja mitu teadurit, suurem osa neist ka lapsevanemad.

Ühine mure on peamiselt see, et Eesti koolides puuduvad reeglid isiklike nutiseadmete kasutamiseks või ei suudeta olemasolevaid reegleid jõustada.