Urmas Vadi viib teatris keskealised taas lasteaeda

Emakeelepäeval esietenduv algupärand jutustab veidi väsinud keskealistest, kes ei taha veel elule alla vanduda ja otsustavad tegutseda. Soov on saada paremateks inimesteks, kes oskaksid teistega suhelda, ja et haridustees ja hinges poleks lünki, otsustavad nad minna tagasi lasteaeda.

Elu keskpunkti jõudes tundub meile, et saame oma eluga päris hästi hakkama. Meil on olemas haridus, sissetulek, kodu, auto ja lapsed, aga majakat justkui enam ei ole. Kisume hommikul oma lapsed sooja teki alt välja, mässime kurguni vammustesse, tõmbame kapuutsi silmini pähe ja viime läbi tuule ja vihma, lumesaju ja külma lasteaeda. "Laps ei mõista, miks ta ei või lihtsalt edasi magada. Seesama tunne on täiskasvanud inimestel ka. Kas me saame aru, mida me teeme ja kuhu tegelikult läheme?" arutleb "Lasteaia" autor ja lavastaja Urmas Vadi.