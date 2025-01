Lääne-Virumaal käivitus noori toetav projekt

Uue aasta algusega käivitus maakondlik projekt "Noortegarantii tugisüsteem Lääne-Virumaal", mille eesmärk on pakkuda tuge noortele, kes mingil põhjusel on jäänud kõrvale tööturult või kelle haridustee on katkenud. Maakondlikku projekti juhib Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja kaasatud on kõik kaheksa omavalitsust.