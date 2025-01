Kadrina kevadisest koolitülist ajendi saanud teenistuslik järelevalve algab alles nüüd

Kadrina keskkooli tabas kriis mullu kevadel, kui mitu õpetajat ja õpilast hakkasid avalikult kritiseerima toonase koolijuhti Krõõt Nõmmela-Mehide tegevust. Lugu lõppes sellega, et direktor astus omal soovil tagasi ning vallavalitsus lubas koolis korraldada teenistusliku järelevalve.

Vallavalitsus kinnitas juuli alguses kodulehel avaldatud infos, et toimunu analüüsimiseks moodustatakse komisjon ja kaasatakse erapooletu ekspert või erapooletud eksperdid. "Ajaliselt tuleb arvestada, et dokumentidega tutvumist, rahuloluküsitluste läbiviimist ja õpetajatega vestlemist saab alustada, kui koolipere on naasnud tööle," seisis teates.