Etlejad saavad mõõtu võtta Koidula luulekonkursil

Lydia Koidula pärandi väärtustamiseks ellu kutsutud üleriigilise täiskasvanute luulekonkursi eesmärgiks on eesti luule populariseerimine ja täiskasvanute luule- ja etlushuvi aktiveerimine kogu riigis, samuti arendada luule ettekandmise kunsti viljelemist ja anda oma oskuste esitlemiseks motiveeriv väljund traditsioonilise etluskonkursi näol, kus iga piirkondliku eelvooru parimad esinejad lähetatakse finaalvõistlusele Pärnusse.

15. märtsil Koidula muuseumis Pärnus toimuvas finaalis hindab esinemisi professionaalidest žürii koosseisus Maria Lee Liivak, Kaupo Meiel ja Karl Martin Sinijärv. Konkursi võitja auhind on Lydia Koidula pastell- portreemaali autorikoopia (autor Vello Paluoja). Konkursi korraldajad on Koidula muuseum ja Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing ning patrooniks on poetess Doris Kareva.