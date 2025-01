Viru maratoni nimelised võltskontod petavad sotsiaalmeedias tähelepanematuid

Kolmapäeva hommikul teavitas üldsust libakontodest ka Viru maratoni ametlik Facebooki leht, kuid Sven Hõbemägi kuulis neist talle helistanud ajakirjanikult. "Tõesti polnud varem teadlik, et see libakonto on. Praegu vaatan, et siin on temaga sõbrad veel hulk teisigi sportlasi," tähendas Hõbemägi.