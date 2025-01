Kadrina vallavanem Kairit Pihlak kõneles, et vallavalitsuses käib iga päev töö selle nimel, et inimestel oleks Kadrina vallas hea elada. "See on tore koht, kuhu perega elama tulla," ütles Pihlak ja nimetas, et küllap on rahvaarvu suurenemisel erinevaid põhjuseid. "Oleme vallana hästi pildis. See muudab piirkonna atraktiivseks ja julgustab inimesi siia kolima," tõi vallajuht esile ühe põhjuse.