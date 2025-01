Vägisi ei saa kedagi õpetada

Karjäärimudeli kehtestamine on samm õiges suunas, kuid lisatasud vanemõpetajale ja meisterõpetajale on liiga väikesed, et motiveerida õpetajat läbima bürokraatlikku kadalippu nende nimetuste omandamiseks. Eksivad need, kes väidavad, et raha ei ole oluline. Raha on alati oluline ja seda on alati vähe. Arutelud haridusleppe üle näitasid, et meil kõigil on veel palju õppida, kuidas üksteist kuulata, erinevaid seisukohti arvestada, ja õppida argumenteeritud väitlemise ja kokkulepete sõlmimise kunsti. Arstidel tuleb see tunduvalt paremini välja.