Kommentaar: variserlik julgeolekupoliitika

Seda, et vajalikud 150 000 eurot on puudu ning pole ka selge, kui pika aja jooksul see raha leitakse, ütles peaminister Kristen Michal Eesti Rahvusringhäälingule. Sealjuures kuulub Eestile Riias asuvas NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuses tähtsuselt teine ehk asedirektori ametikoht, mis on otsustamisel olulise tähtsusega.