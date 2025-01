Kelm pettis vestlusrakenduse kaudu raha välja

Naist teavitati, et ta justkui oleks võitnud suurema summa, ning selle kätte saamiseks pidi ta edastama fotod oma dokumentidest ning kinnitama tehingu Smart-ID-ga. Peale neid toiminguid avastas ta aga, et tema kontolt on kadunud 271 eurot. Kelmusjuhtumi asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.