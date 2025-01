Tallinna vangla juhiks saab läänevirulastelegi tuttav mees

Kliimandi kogemus vanglateenistuses annab talle lisatuge uute väljakutsete vastuvõtmiseks. 2003. aastal alustas Andreas Kliimant karjääri vanglateenistuses Ämari vanglas. Mitu aastat töötas ta Tartu vanglas julgeolekuosakonnas ning seejärel teabe- ja uurimisosakonna juhatajana, edasi Viru vanglas direktori asetäitjana alaealiste ja noorte karistuse täideviimise valdkonnas. Lisaks on tal kuueaastane töökogemus Jõhvi politseijaoskonna juhina, paralleelselt juhtis ta ka Rakvere politseijaoskonda. Kliimant on osalenud mitme suure kriisi lahendamisel, sealhulgas edukalt Narva tanki teisaldamise planeerimisel. Ta on Tartu ülikoolis omandanud õigusteaduse bakalaureuse kraad ja cum laude magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.

"Minu eesmärk on keskenduda vanglateenistuse strateegia elluviimisele, et kõik töötajad oleksid ühtses rütmis ja igal teol vanglas oleks selge perspektiiv," rääkis Kliimant. "Vajalik on inimeste ja meeskonna arendamine, selleks võimaluste loomine. Tähtis on töökeskkond, kus inimesed tahavad ja saavad oma panuse anda. Oluline on, et õiged inimesed oleksid õigel kohal ja toimuks areng nii meeskonnas kui ka tööprotsessides."