Rakvere algatab kultuuriideede tulevärgi

Rakvere kultuurikeskus kutsub huvilisi osalema ideekonkursil, et saada värskeid ja innovaatilisi sündmuslahendusi, mida viia ellu Rakvere linnas aastatel 2025–2026, et rikastada nii linna kultuurielu kui ka tugevdada piirkonna identiteeti.

"Rakvere kultuurielu on igati aktiivne ning siit võib leida hulgaliselt väga eriilmelisi sündmuseid. Et aga kultuurielule veelgi rohkem vinti peale keerata, korraldame ideekonkursi, leidmaks koostööpartnereid, kellega ühiselt arendada ja ellu viia silmapaistvaid kultuuri- ja kogukonnaüritusi," ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. "Olen veendunud, et ühendades jõudusid, suudame kõnetada rohkem inimesi ning teha just seda, mida publik meilt kõige enam ootab," rõhutas kultuurijuht.