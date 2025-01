Teatriliidu piketi plakatid jõudsid Rakvere teatrisse

Teatrirahvas kogunes mullu 24. septembril Stenbocki maja ette avaldama meelt kultuurivaldkonna kärbete ja eelarve külmutamise vastu, mis tähendas ka kultuuritöötajate palga taas paigal seismist. 15. oktoobril kogunesid kultuurivaldkondade töötajad ja loomeliitude esindajad riigikogu ette piketile, et protestida kärpe ebaproportsionaalsuse vastu. Kultuurivaldkonna kärbe moodustab 10,16 protsenti kogu riigieelarve kärpest, samas kui kultuuri osa eelarvest on vaid 1,77 protsenti.

Eelmise nelja aasta kokkuvõttes on hinnatõus Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul olnud 43 protsenti. Pannes sinna juurde maksutõusud ja inflatsiooni, väheneb netopalk sellel aastal isegi sektorites, kus palgatõus on siiani olnud hinnatõusust kiirem. (ERR, Toomas Pott, "Kaupmehed: inimeste ostuharjumused on hinnatõusuga muutunud", 08.01.25)