Repliik: jõulustress tuleb alles pärast jõule

Mina olen suur jõulufänn. Kaunistused panen üles oktoobris ja enamasti võtan need maha siis, kui kuuse välja viin, ehk jaanuari teises pooles, kui mitte täitsa kuu lõpus. Tean, et paljude arvates on see liig mis liig, kuid mul pole südant visata täiesti ilusat ja värsket kuuske lihtsalt õue, kui ta võiks mulle veel silmailu pakkuda. Ka on inimesi, kes viskavad kuuse õue pärast jõululaupäeva. Teised aga pärast aastavahetust. Kas advendiküünlad tohivad veel ka jaanuaris aknalaual olla? Või tuleb need kohe pärast jõule kapipimedusse peita?

Olgugi et akendel need veel säravad, on mul endal ikkagi imelik tunne sees, kui need oma toas põlema panen. Justkui tuleks keegi uksele koputama ja pärima, kas mul veel mõistus alles on. Äkki on tegemist lihtsalt minu enda üle paisutatud probleemiga? Küsimusi on tohutult, kuid vastuseid neile ei leia.