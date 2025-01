Tiktokker Mark Pavlovski viidi korteris toimunud põlengu pärast haiglasse

Sotsiaalmeediaplatvormil Tiktok on Pavlovski kogunud kuulsust ennekõike oma otseülekannetega, kus enamjaolt tarvitatakse alkoholi ning sageli külastavad meest ka politsei ja kiirabi. End muusikuks ja kirjanikuks tituleeriv mees on YouTube'is avaldanud mitu lugu ja välja andnud kaks luulekogu.

Kirju taustaga mees on kuuel korral kriminaalkorras karistatud, viimati 2023. aasta juulis, kui võttis teise isiku pangakaardiga välja 1500 eurot. Varasemad karistused hõlmavad peamiselt poevargusi, kus põhiliseks varastatud kaubaks oli alkohol või tubakas, aga kohtudokumentides on kirjas ka juustu ning 15-eurose poekorvi vargus. Korra on mees saanud karistada ka tapmisega ähvardamise eest, kui võttis kätte noa ja liikus kiirabitöötaja suunas ning ütles talle, et "kaduge kolme sekundi jooksul korterist välja, jookse, muidu tapan su ära".