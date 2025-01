President Arnold Rüütli matusepäev on üleriigiline leinapäev

Korralduse kohaselt heiskavad kella 8–20 Eesti lipu leinalipuna kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik majapidamised, ettevõtted ja ühingud.

«Eestis on välja kujunenud ilus traditsioon avaldada lahkunud riigipeale viimast austust leinalippude heiskamisega,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop. «See on ühtlasi võimalus igaühel avaldada tunnustust lahkunud riigipeale ning näidata üles hoolimist,» lisas Peterkop.

Eesti lipu heiskavad leinalipuna kõik riigi-, linna- ja valla­asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalipuna on heisatud ka Eesti lipp Pika Hermanni tornis, vabadussõja võidusamba jalamil, Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Kuna Eesti lipu seaduse alusel on igaühel vabadus heisata Eesti lipp, on viimase austusavaldusena president Rüütlile leinalippu oodatud heiskama kõik majapidamised, ettevõtted ja ühingud.