Kadrina valda külastab Janakkala delegatsioon

Mõlema lepingupoole hinnangul on aastakümneid kestnud sõprussuhted olnud mõlemale vallale väärtuslikud, eeskätt kultuuri ja hariduse valdkonnas. Kadrina ja Janakkala koorid on teinud tihedat koostööd ning viimastel aastatel on mõlema valla õpilased osalenud ühislaagrites Janakkalas. Järgmine ühislaager toimub 2025. aastal Kadrina valla puhkekeskuses Vainupeal.