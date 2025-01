Kaheksakannale nomineeriti kaks läänevirulast

Kaheksakand 2024 nominendid Lääne-Virumaalt on vabakutseline näitejuht Tiit Alte, kes suure osa ajast panustab Karakter teatri tegemistesse, ja Väike-Maarja Muusikakooli direktor, Väike-Maarja Pasunakoori ja noorteorkestri dirigent Taavi Taar.

Tiit Alte on "Aasta tegija" nominent. See aunimetus omistatakse isikule või organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks.

Taavi Taar on nomineeritud kategoorias "Noor tegija". See tiitel omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja.