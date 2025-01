Ettevaatust! Lumemöll muudab liiklemise ohtlikuks

Prognooside järgi on sajutihedus kõige suurem täna päeval. Keskkonnaagentuuri andmetel on oodatav lumelisa saartel 15–25 cm, mandri põhja- ja keskosas 8–15 cm, mandri lõunaosas 2–6 cm. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab ka jäätuvat vihma. Teetemperatuuri kõikumine 0°C ümber muudab teed libedaks ning tuisu tõttu on nähtavus halb. Märja lume ladestumise ja tugeva tuulega kaasneb ka puude murdumise oht teele.

Ka nädalavahetus algab jätkuva lume- ja lörtsisaju ning tuisuga. Lumelisa on oodata 15–25 cm, Lõuna-Eestis 3–9 cm. "Teehooldajad üle Eesti on valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski tuleb arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult. Palume liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Saju aladel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega," seisab transpordiameti teates.