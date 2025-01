Lumi kuhjub katusele ja oht varitseb oma aega

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on teatanud, et iga ehitise omaniku kohustus on jälgida katusele koguneva lume ja jää seisukorda ning selle kohustuse eiramine on rahaliselt karistatav. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha, mille ülemmäär on füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 450 000 eurot. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.