Batuudikeskust külastanud laps suri järgmisel päeval, kuid surm pole mängumaaga seotud

Alljärgneva loo eesmärk pole laskuda detailidesse ja seepärast on see võimalikult anonüümne. Kuna aga sellesse on segatud kolmas pool ja see tekitab paratamatult seose võimaliku peatraumaga, otsustas Virumaa Teataja toimunu osaliselt avalikustada.

Teisipäeval, päev pärast lapse surma, informeeriti juhtunust Rakvere vallavalitsust. Ja veel mitut organisatsiooni. See on tavapärane protseduur, et KOV-i lastekaitsespetsialistile antakse juhtunust teada. Nagu on tavapärane ka mõni päev hiljem algatatud menetlus, millega praegu tegeleb Virumaa Teataja andmetel prokuratuur. Menetlus ei tähenda, et oleks süüdistatav või otsitaks süüdlast – iga lapse surma asjaolusid uuritakse lähemalt.