Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Praegu on niisugune aeg, et kõikjal heidetakse hindav pilk möödunud aastale. Mismoodi nägi see välja meie teedel? Kõigepealt intensiivsus. Seda iseloomustab vahest kõige paremini transpordivahendite hulk. Kui 1974. aastal oli rajoonis igasuguseid ratastega masinaid 14 633, siis tänavu on nende hulk tõusnud 16 132-ni. Et kõiki liiklusvahendeid juhivad inimesed, kes teevad seda eeskirjade järgi, siis on selge, et viimaste vastu eksitakse. Et aga nii hulgaliselt, seda nagu ei osanud arvata.