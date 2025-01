Kolumn: kultuurist, keelest ja vabadusest

Praegu aga on Eestis juhtunud kuidagi nii, et kõik see, mis taasiseseisvumise alguses meid liitis, on nüüd hoopis lahutama hakanud. Sõna- ja mõttevabadus on toonud poliitikasse populismi, keelekasutuses võitleme slaavi mõjude asemel anglitsismidega ja kultuur hulbib üldse üksinduses kuskil ulgumerel, samas kui laev lekib ja päästevestid on betooni valatud. Iga päev toob uudiseid, et nii väikese rahva kohta on tänapäeval oma keelt ja kultuuri elus hoida liiga kallis. Eestlane olla ei ole enam «uhke ja hää», vaid käib meile lihtsalt materiaalselt üle jõu. Me oleme oma kultuuri ja keele jaoks liiga vaesed.