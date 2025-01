Porkuni kool tähistas 100. aastapäeva

«Täna on eriline päev. Täna on see päev, mil saame olla koos ja tähistada Porkuni kooli sajandat sünnipäeva. Sada aastat on pikk aeg. See on aeg, kuhu sisse mahub tohutul hulgal erinevaid lugusid. Lugusid lastest, kes on siin õppinud ja kasvanud, töötajatest, kes on siia oma tarkuse ja südame jätnud, ning peredest, kes on koolile oma usalduse andnud,» rääkis koolijuht Deili Matson kontsert-aktusel.