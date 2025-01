Kaitseressursside Ameti kutsealuste büroo juhataja Merle Ulst ütles, et ajateenistusse kutsumine on üle aasta kestev pidev töö ja planeerimine. „Jaanuarikutse on eriline selle poolest, et suurem osa kutsealustest on lõpetanud koolid, omandanud eriala ja sisenenud tööturule. Küll aga peitub jaanuarikutse väärtus asjaolus, et ajateenistuse käigus omandatakse tööandjate silmis väärtuslikke oskuseid nagu juhtimist ja sõjalist spetsialiseerumist enda eelnevalt õpitud erialal,“ ütles Ulst.