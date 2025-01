Lääne-Virumaa on praeguseks elektrikatkestuste arvu poolest Eesti maakondade seas Harju- ja Tartumaa järel kolmandal kohal, siin on vooluühenduseta 2976 klienti üle maakonna.

Elektrilevi vahendab, et kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Seepärast võib näiteks Lääne-Virumaal rikete kõrvaldamine aega võtta kolmapäevani.