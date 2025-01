Suur väljakutse on aga tagada ligipääs huviharidusele hariduslike erivajaduste ning keerulisema sotsiaalmajandusliku taustaga lastele, tõdetakse äsja valminud raportis.

Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko ütles, et huvikoolides osalemist iseloomustavad Eestis sotsiaalmajanduslik ja regionaalne lõhe. “Huviharidus on kättesaadavam jõukamate ja kõrgema haridustasemega vanemate lastele ning pigem linnalastele - huvikoolis käijate seas iga teine on linnalaps ja iga kolmas maalaps,” ütles Kindsiko. Näiteks 2023/24. õppeaastal tegutses Eestis 840 huvikooli ning neist koguni 659 ehk 87% paiknes Harju, Tartu või Pärnu maakonnas.