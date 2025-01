Erakordselt suure lumekoguse tõttu linnas valitsevad Rakveres rasked ilmaolud. Abilinnapea Kert Karuse sõnul on kogu linna lepingupartnerite talihooldustehnika väljas ja lumekoristus käib ööpäev läbi.

„Lund on nii palju, et seda pole kuhugi lükata. Keskendume järgmise kolme ööpäeva jooksul lume väljaveole ja loodame olukorra normaliseerida. Seetõttu pole võimalik tagada ka teede nõuetekohast seisundit. Linnas on väga palju kõnniteelõike, kus pole veel võimalik liigelda," täpsustas Karus.