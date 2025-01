Kuidas seadet kaitsta: nutitelefonile külmakraadid ei meeldi

Miinuskraadid mõjutavad esmajärjekorras telefoni akut, mille pinge võib külmas kiiresti langeda. Selle tagajärjeks on tihti ootamatu väljalülitumine või viivitus seadme reageerimises. Tavaliselt taastub telefon soojemates tingimustes kiiresti ning püsivalt pole seadmel midagi viga. Tegemist on akus toimuvate keemiliste reaktsioonidega, mis külma käes aeglustuvad, põhjustades lühiajalisi häireid.

Pikemaajalisel kokkupuutel külmaga võib aku mahutavus püsivalt väheneda. Madalad temperatuurid aeglustavad aku sees toimuvaid keemilisi protsesse, mis mitte ainult ei põhjusta aku kiiremat tühjenemist, vaid võivad ka selle struktuuri kahjustada. See võib oluliselt aku eluiga lühendada, muutes seadme igapäevase kasutamise ebamugavaks. Seetõttu on oluline vältida nutitelefoni pikka viibimist miinuskraadide käes.

Kuigi selliselt käitub külmas enamik telefone, on olemas mudelid, mis on külmakindlamad. Uuemad ja kõrgema klassi nutitelefonid on varustatud täiendava kaitsega, näiteks külma taluvate akude või IP-sertifikaadiga, mis viitab seadme paremale vastupidavusele ekstreemsetes tingimustes. Lisaks võivad mõned mudelid pakkuda tarkvaralahendust, mis reguleerib seadme temperatuuri, et vältida enneaegseid lülitumisi.