Talve esimene lumemöll ei saabunud ootamatult

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on linna lepingupartnerid katkematult tööd vihtunud. "Pühapäeval tegeleti sellega, et haridusasutuste ümbrus saaks lumevabaks, ning praegu on rõhk lume väljaveol," rääkis Varek. "Kuna tehnika arv on piiratud, otsisime lisaks peamisele partnerile veel ettevõtteid, kes appi saaks tulla. Raktoom näiteks alustab esmaspäeva õhtul töid lumepuhuriga, mis otse veoki kasti lume puhub."