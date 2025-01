Repliik: talv näitab muskleid

Hea on see eeskätt lumekoristusfirmadele, sest neile makstakse tükitöö eest. Mida rohkem tööd, seda rohkem töötunde ja seda rohkem ka palga­raha.

Omavalitsuste kõhnunud rahakottidele paneb lumerohkus muidugi paraja paugu. Kuid asjal on siingi positiivne pool. Algaval aastal laekuvad uued eelarverahad. Millal siis üldse, kui mitte nüüd, on piisavalt vahendeid lumetõrjeks.

Positiivne on seegi, et kõik talispordiharrastajad saavad täiega nautida tõelist talve. Ole sa siis suusataja, uisutaja või lihtsalt kelgutaja – talverõõmud on siin, just nüüd, just praegu. Haara kinni hetkest, tunne sellest mõnu, võta sellest maksimum! Sest meil on neli aastaaega ning igaühel neist oma võlud.