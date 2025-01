KOV võiks olla koov

Mind häirivad sõnalohed kohaliku omavalitsuse üksus ja kohalik omavalitsusüksus. Isegi lihtsalt omavalitsusüksus on oma seitsme silbiga lohisev. Soome keeles vastab sellele kunta. Eesti keelde on seda haruharva tõlgitud laensõnaga kund (omastav kunna). Tavaliselt kasutatakse vastet vald, aga see on eksitav, sest kunta on linna ja valla ühine nimetaja.