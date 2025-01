Nägid vahvat kanasalka? Anna sellest teada

Nurmkana on üks meie viiest kanalisest, kes koos põldvutiga jagab elupaigana kultuurmaastikku. Ta elab kogu pesitsusvälise perioodi salkades, mis kevade saabudes, meie tingimustes enamasti märtsis, lagunevad paarideks. Nurmkana peetakse paigalinnuks, seega arvatakse, et see lind ei rända ja liigub ringi vaid väikesel maaalal. Seda arvamust toetab vaatlejate kogemus: nurmkanu nähakse sageli üha uuesti samades kohtades. ​