Rakverlane jõudis 42 aastaga vägeva saavutuseni

Eestis on vaid 45 inimest, kes on viimase saja aastaga läbinud vähemalt 100 täispikka jooksumaratoni. Ent neid harrastajaid, kes on selle aja jooksul läbinud vähemalt 100 poolmaratoni, on üksnes kuus. Kuid ainult kaks eestlast on Marathon100 andmetel läbinud nii 100 poolmaratoni kui ka 100 maratoni ehk jõudnud kuldse duublini.