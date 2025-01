Eile lasteaiaõpetaja, täna patrullis: politseitöö pakub uue alguse

​Ligi veerandsada õppurit on kõik tulnud mõnelt muult erialalt, aga kõiki ühendab tahe panustada politseitöö erinevates valdkondades. Tapalt pärit Andrei Babitsev on näiteks varasema kaitseväe taustaga ning rakverlanna Kea Preis hoopis lasteaiaõpetaja ametit pidanud. Eriliseks teeb kogu õppe asjaolu, et ka õppejõud on pika politseitöö kogemusega praktikud, nii näiteks andis eetikatunde Ida prefekt Tarvo Kruup isiklikult. "Ega pole midagi nii lihtne, et lähed ja õpetad, see on ikka väljakutse omaette, aga olen meeletult rahul, et selle vastu võtsin," tõdes prefekt ja arvas siiski, et õpetamine pole päris tema ala. "Kui aga kui räägime tööasjadest silmast-silma ilma lava ja otse-eetrita, siis pole mingit probleemi."