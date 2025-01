Hiljuti avatud Grossi Toidukaupade Sõmeru poeni viib küll kergliiklustee, kuid maantee ületamiseks on ülekäigukoht, kus jalakäijal pole eesõigust.

Hiljuti avatud suured toidukauplused Sõmerul ja Rakvere külje all Moonaküla ristmiku lähistel on toonud neisse piirkondadesse juurde nii jalakäijaid kui ka autosid. Esimesed muretsevad oma ohutuse pärast ja teiste juhte varitsevad ummikud, mis Rakvere mõistes võivad tipptundidel olla üsna arvestatavad.

Teemaga on kursis nii transpordiamet kui ka Rakvere vald, kes on omavahel kirjavahetust pidanud, ja omavalitsus on olukorda selgitanud-valgustanud ka oma sotsiaalmeedias.