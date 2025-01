Grossi pood Tapa linnas Loode tänaval võib valmida juba oktoobris

Ettevõttel on Tapa linnas praegu kaubanduskeskus Jaama tänaval. "Me kogu aeg otsime uusi krunte, kuhu laieneda. Oleme ringiga jõudnud tagasi nendesse linnadesse, kus meil on kauplused olemas. Tundus, et võiks olla normaalne koht seal Tapa linna ümbersõidu juures, kus tee viib ka sõjaväe juurde. See on täitsa kaardi pealt leitud krunt," selgitas Oleg Grossi poeg Georg Gross, miks tehti valik just Loode tänav 8 kasuks.