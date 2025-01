Rakvere teatril on põhjust 2024. aastaga rahul olla. Teatrijuht Velvo Väli kinnitas, et 1568 üritust 12 2621 inimesele on kena tulemus. «Iga aasta on teatris alati eriline, erinäoline, samas oli jälle tavaline teatriaasta,» rääkis teatrijuht. «Meie tegevused jäid tavapärasesse mahtu ja suurusjärku.»