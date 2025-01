Viru maleva pioneerid õppisid Ukraina kogemusest

Pioneerirühma ülema abi nooremleitnant Jaak Arjus rääkis, et kõigepealt vaadati üle vastase ja meie endi üldlevinud lõhkekehad ja laskemoon. "Seejärel rääkisime Ukraina võitlejate viimase aja tagasisidest üldise sõjapidamise ja ka pioneeritemaatika kohta. Teisel päeval võtsime läbi vastase pioneeritehnika ning peamised töörutiinid," ütles Arjus.

"Ukrainast tulnud uudised vastase pioneeritehnika ja taktika kohta on meie jaoks alati kasulik info. Lisaks saame omavahel teadmisi jagada, sest veebis on videoid liikvel palju ja igaüks kõike ei jõua ära vaadata, küll aga koos saame parema tervikpildi ette," sõnas nooremleitnant ja rõhutas, et Ukraina näitel muutub sõjapidamise olemus tihtipeale lausa nädalatega.