Noortevaldkonna tegijad valiti üleeestilise konkursi nominentideks

Aasta tegija tiitlit huvihariduses ja -tegevuses jahib Tamsalu kooli ja MTÜ Rakke Robootikud robootikaõpetaja Velle Taraste. Velle Taraste on viimasel seitsmel aastal panustanud palju robootika laiemasse levikusse. Suvepuhkuste ajal moodustab Velle Taraste noortest robootikameeskonna FIRST Global Challenge (FGC), kes käib omast vabast tahtest terve suve koos ülesandeid lahendamas. Meeskonna tegevus kulmineerus 2024. aasta septembris Kreekas saavutatud 3. kohaga 180 riigi arvestuses.

​Aasta teo nominendiks on Kadrinas korraldatud inspiratsioonipäev "Kasvamine endaks", mida vedas eest MTÜ Noored Kokku. Kadrina noorte algatuse eesmärk oli tõsta teadlikkust vaimsest heaolust, julgustada noori abi otsima ja luua turvaline keskkond, kus noored saavad üksteist toetada. Projekti meeskond soovis pakkuda noortele kindlustunnet ja tuge, et nad ei jääks üksinda ega eralduks ühiskonnast. Töö käis vabatahtlikkuse alusel ning oli üles ehitatud projektidele. Korraldatud inspiratsioonipäev keskendus vaimse tervise ja eneseteadlikkuse teemadele ning osalejatele pakuti muusikalisi ja meelelahutuslikke vahepalu. Inspiratsioonipäeva tegevused olid suunatud ka noortevahelise suhtluse edendamisele ja kogukonnatunnetuse tugevdamisele. Projekt lõi noortele eeldused vaimse tervise probleemide märkamiseks endal ja sõpradel. Ettevõtmistesse olid kaasatud noored, kes kõik said panustada vastavalt oma soovidele ning üksteiselt õppida. Algatus omakorda suurendas noorte kodanikuaktiivsust.