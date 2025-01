Tahaksin kartulit ja sousti, palun

Me siin Virumaa Teatajas kirjutame päris tihti avatavatest (ja vahel ka suletavatest) kiirsöögipaikadest. Alles äsja ilmus artikkel sellest, et nüüd saab Rakveres cubano‘sid. Ma ausalt öeldes pidin end natuke harima, et aru saada, mis asjad need veel on.