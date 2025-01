Rakvere linn on päikesevalgusest ilma jäänud korteri omanikele valmis hüvitist maksma

Rakvere linnavalitsus on kutsunud läbirääkimistele nelja korteri omanikud, kelle kinnisvara väärtus vähenes tunduvalt pärast seda, kui ehitatava Ukuaru muusikamaja abihoone sein hakkas varjama nende akendesse paistvat päikesevalgust. Linna praegune juhtkond on tunnistanud, et nende eelkäijad on rikkunud head haldustava, jättes Võimla 3 elanikud teavitamata päikesevalguse vähenemisest.